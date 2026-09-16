Raúl Jiménez y Julián Quiñones 'abandonarán' a México

Enrique Gómez

Sin los dos mejores goleadores del Mundial 2026 y con restricciones explícitas de la Liga MX es como iniciará la era de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana.

Raúl Jiménez y Julián Quiñones serán bajas por lesión en la próxima lista del Tri.

Es decir, los dos máximos anotadores que tuvo México en el pasado Mundial no podrán respaldar a Márquez en su presentación ante Colombia, equipo de gran envergadura de Sudamérica. Además, también se perderán los duelos contra Perú y Estados Unidos en la Fecha FIFA de septiembre-octubre.

¿Qué les sucedió a los dos atacantes del Tri?

Raúl Jiménez (Wolverhampton), 3 goles en el pasado Mundial

· Lesionado en la Carabao Cup

· Problema en la rodilla

· Estará fuera por hasta 4 semanas

Julián Quiñones (Al-Qadsiah), 4 goles en la Copa del Mundo

· Lesionado en la Champions League de Asia

· Problema muscular

· Máximo 2 semanas fuera

??❤️ Así fue el posteo de Julián Quiñones para conmemorar este 16 de septiembre.



El hombre que enamoró a todo un país en el Mundial 2026. pic.twitter.com/IKotqiONED — FOX (@somos_FOX) September 16, 2026

Ambos jugadores se lastimaron en los compromisos de media semana y aunque el primer partido del Tri en la Fecha FIFA es el 26 de septiembre, justamente contra Colombia, Quiñones debe completar su recuperación, por lo que no podrá ser citado para los primeros partidos de la nueva era, mientras que Raúl si estará más tiempo fuera, pese a que esquivó la temible rotura de ligamento.

Adicional a estas dolorosas ausencias, hay que recordar que la Liga MX le puso la restricción a Rafa de que solo podía llamar un máximo de dos jugadores por club, por lo que, en realidad, la primera convocatoria del nuevo entrenador estará lejos de ser la que él idealizaba en un inicio.