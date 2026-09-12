Raúl Jiménez le dio la victoria a Wolverhampton en la Championship

Oscar Sandoval

Wolverhampton consiguió su tercer triunfo de la temporada en la Championship gracias a Raúl Jiménez, quien ingresó de cambio a los 63 minutos y marcó al 90 para impulsar a su equipo hasta la séptima posición de la tabla.

A big win in South Yorkshire ? pic.twitter.com/eCilDpo5Q9 — Wolves (@Wolves) September 13, 2026

El mexicano cortó una racha de dos partidos y 153 minutos sin anotar para convertirse nuevamente en el héroe de los ‘Wolves’. Sheffield llegó al compromiso mejor ubicado y parecía llevarse un punto, pero el delantero de 35 años apareció en el área para conseguir su tercer tanto de la campaña.

Jiménez aprovechó su experiencia y remató sin marca en el área chica para darle la victoria a Wolverhampton, que quedó a tres puntos de West Ham, Swansea City y West Bromwich, líderes con 14 unidades.

Los ‘Wolves’ enfrentarán a West Bromwich en la próxima jornada, en un duelo directo por los primeros lugares. Wolverhampton jugará como local y Jiménez podría recibir una oportunidad como titular después de su gol ante los ‘Blades’.