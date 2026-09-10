Julián Quiñones, el gran ausente del debut de Rafa Márquez

Redacción FOX Deportes

Julián Quiñones se convertirá en el gran ausente de la primera convocatoria de Rafael Márquez con la Selección Mexicana.

El goleador del cuadro mexicano en el pasado Mundial 2026 quedaría descartado para la siguiente fecha FIFA debido a una lesión.

Una molestia muscular tiene en vigilancia total a Quiñones para saber los alcances de su lesión. Si algo tiene claro el equipo mexicano y el cuerpo técnico de Rafael Márquez en la dirección técnica del equipo mexicano es que solo se llamarán futbolistas que estén en plena forma física.

Roberto Alvarado y Julián Quiñones brillan entre los extremos del Mundial 2026

México tiene programados tres partidos amistosos en el que será el debut de Rafael Márquez como técnico nacional. Primero se enfrentará a Colombia, después a Perú y cerrará ante los Estados Unidos.

Quiñones se habría lesionado en el partido anterior de su equipo Al-Qadsiah en el que se impuso por 2-1 al Al-Wasl en la Champions League de Asia, torneo donde Julián marcó su primer gol en la competición.

La ausencia de Quiñones podría abrirle la posibilidad a Hirving Lozano de regresar a la Selección Mexicana, un llamado que quedará confirmado cuando Rafael Márquez entregue su primera convocatoria que estará conformada por 60 futbolistas mexicanos.