Otro gol de Julián Quiñones, pero Al-Qadsiah perdió el liderato

Enrique Gómez

Como siempre, fue titular y jugó todo el partido y como suele suceder, anotó un gol clave para el Al-Qadsiah, pero ver a Julián Quiñones brillando en la Saudi Pro-League sigue siendo emocionante.

El delantero mexicano abrió el marcador contra el Al-Ettifaq y anotó el primero de los seis goles que se registraron en Dammam, ciudad ubicada en el oriente de Arabia Saudita y donde el exjugador del América, Atlas y Tigres radica desde hace poco más de dos años.

Quiñones, campeón de goleo de la liga saudí la temporada pasada, lleva tres goles y una asistencia en los primeros siete partidos de la temporada, donde su equipo cayó al segundo lugar de la clasificación.

¡GOL DE JULIÁN QUIÑONES! ? El delantero de Selección Mexicana anota el 1-0 para su equipo. #SPLenFOX #FOXDeportes pic.twitter.com/KpkGEZMasE — FOX Deportes (@FOXDeportes) September 11, 2026

Apenas a los 12 minutos, el delantero de 29 años marcó uno de los goles más fáciles de su carrera: segundos después de un remate que tapó el arquero, el balón llegó al costado derecho del ataque y tras una diagonal precisa entrando al área chica, Julián empujó casi en línea de gol.

Gol número 65 de Quiñones con el Al-Qadsiah, una cuota que rebasa por mucho los 36 tantos que hizo con Atlas, el club donde mayor aporte ofensivo tuvo durante su paso por la Liga MX.

El Al-Qadsiah empató 3-3 y desperdició una oportunidad dorada para defender el liderato de la Saudi Pro-league, sin embargo, el torneo apenas comienza y el mexicano sigue encendido.