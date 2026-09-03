Julián Quiñones se va en blanco, pero su equipo alcanza el liderato

Héctor Cantú

El Al-Qadsiah, donde milita el delantero mexicano Julián Quiñones, alcanzó la cima de la Saudi Pro League luego de vencer al Al-Ahli en partido de media semana.

Fue un día redondo para Quiñones, quien horas antes de disputar el encuentro fue incluido en la lista final de 30 candidatos a ganar el Ballon d'Or 2026.

Aunque el mexicano se fue en blanco luego de fallar dos opciones claras, su equipo se llevó la victoria con un doblete de Tijani Reijnders y un tanto más de Mohammed Abu Al-Shamat.

Los tres puntos catapultaron al Al-Qadsiah al coliderato de la Saudi Pro League junto al Al-Hilal, que perdió su partido correspondiente a la sexta fecha de la temporada abte el Neom SC.

El máximo anotador de la Selección Mexicana en el pasado Mundial sumó su cuarto partido sin marcar en la presente campaña, en la que buscará volver a convertirse en el máximo goleador, como lo hizo en 2025.

El siguiente compromiso del Al-Qadsiah y Julián Quiñones será el viernes ante el Al-Ettifaq, en una nueva jornada de la Saudi Pro League.