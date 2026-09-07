¡Histórico! Julián Quiñones, nominado al Ballon d'Or

Héctor Cantú

El goleador Julián Quiñones inscribió su nombre en la historia del futbol mexicano al convertirse en el primer jugador de esta nacionalidad nominado al Ballon d'Or.

El delantero tuvo una temporada fantástica en la Saudi Pro League 2025/26 y coronó su campaña en el Mundial 2026, donde se convirtió en el máximo goleador de la Selección Mexicana.

La lista dorada: Los 30 candidatos al Ballon d'Or 2026

Con el Al-Ahly, Quiñones se llevó la Bota de Oro tras marcar 33 goles en 31 partidos, con uno de los mejores promedios goleadores de la liga saudí.

Con la Selección Mexicana, el atacante marcó cuatro goles e igualó el récord de Luis Hernández, quien consiguió la misma cifra en el Mundial de Francia 1998.

El exjugador de Tigres, América y Atlas volverá a la actividad con la Selección Mexicana durante la siguiente fecha FIFA donde México enfrentará a Colombia, el país que le vio nacer.

Nunca antes un futbolista mexicano había figurado entre los 30 nominados al premio que reconoce al mejor jugador del mundo de la temporada anterior.

Julián Quiñones aparece en la lista junto a figuras como Lionel Messi, Ousmane Dembélé, Rodri, Michael Olise y Lamine Yamal.