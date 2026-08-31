Julián Quiñones pone punto final a su sequía goleadora

Héctor Cantú

Terminó la sequía goleadora de Julián Quiñones con el Al Qadisiya, luego de la victoria que obtuvo el equipo rojo como visitante ante el Al-Draih.

Quiñones, quien no tuvo el explosivo inicio goleador de la temporada pasada, recibió algunas críticas en los duelos anteriores por no haber podido hacerse presente en el marcador.

Fueron cuatro partidos consecutivos en los que el goleador mexicano de la pasada Copa del Mundo se fue en blanco.

Pero esa racha negativa llegó a su fin con una nueva anotación, que selló la victoria por 2-0 en la Jornada 5 del torneo.

Los tres puntos permitieron que el Al Qadisiya se ubicara en la tercera posición de la clasificación, con las mismas unidades que Al-Hilal y Al-Nassr, equipo de Cristiano Ronaldo. Sus dos rivales cuentan con una mejor diferencia de goles: 12 y 7, respectivamente.

Julián Quiñones llegó así a 64 goles en 74 partidos disputados en el futbol de Arabia Saudita.