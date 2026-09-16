¡Primer gol en la Europa League! Armando González no para

Redacción FOX Deportes

Primer partido en la Europa League y primer gol. Vaya momento el que vive Armando González.

El mexicano fue titular en el debut del Olympiacos en este torneo de UEFA y anotó un gol fundamental: el empate parcial ante el Jagiellonia Białystok justo antes del medio tiempo.

Cuarto gol para el mexicano con el conjunto griego, el primero en una competencia internacional.

A los 43 minutos, la ‘Hormiga’ demostró su gran capacidad goleadora al aparecer en el momento justo. Tras un remate que no pudo contener el portero polaco Sławomir Abramowicz en una jugada a balón parado, el delantero guanajuatense recorrió un paso hacia su izquierda para conectar el balón rebotado.

Es curioso, González ha marcado en cada uno de los partidos que ha jugado, excepto en la Super Liga de Grecia, certamen en el que todavía no ha podido estrenarse después de tres partidos.

Sin poses de ánime japonés, pero con mucha emoción, el exjugador de Chivas celebró su estreno en el plano internacional y le dio vida a su equipo para el segundo tiempo.