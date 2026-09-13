Olympiacos firma nuevo delantero; Armando González debe responder

Redacción FOX Deportes

Como Armando González ha resultado muy efectivo en la Copa, pero nulo en la Liga, el Olympiacos ha decidido firmar a otro delantero justo antes del cierre de mercado de fichajes.

El gigante griego anunció a Marius Mouandilmadji como su último refuerzo para esta temporada.

Con la fuerte lesión que sufrió el marroquí Ayoub El Kaabi, que propició la titularidad de la ‘Hormiga’ en el último partido por la Super Liga de Grecia, el equipo que ahora dirige el español Imanol Alguacil decidió fichar al centro delantero chadiano, quien llega procedente del Samsunspor de Turquía, club en el que apenas pudo jugar en esta temporada debido a una lesión.

¿Se le respetará el mínimo derecho de antigüedad al delantero mexicano o se apostará por un atacante de 28 años que cuenta con mucho mayor experiencia en ligas del sureste europeo? González está en mucho mejor forma física y mejor adaptado a sus compañeros, sin embargo, no ha hecho gol en sus tres primeros partidos de la liga de Grecia, donde ya acumula 133 minutos.

Eso sí, el exjugador de Chivas está intratable en Copa con tres goles y dos asistencias en el primer par de encuentros.

La ‘Hormiga’ pasará a convertirse como el centro delantero principal en el Olympiacos, pero deberá responder cuanto antes, pues el club ya tiene un nuevo atacante.