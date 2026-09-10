Héctor Cantú
Olympiakos y 'La Hormiga' Gonzáles tienen nuevo técnico
El equipo de Armando 'La Hormiga' González estrena cabeza en el banquillo
Olympiacos de Grecia, equipo donde juega el delantero y goleador mexicano Armando ‘La Hormiga’ González, nombró al sucesor de José Luis Mendilibar en el banquillo.
Horas después de anunciar la salida de Mendilibar, el cuadro helénico confirmó la llegada de Imanol Alguacil, también español, como nuevo director técnico.
Alguacil llega al proyecto griego luego de haber dirigido al Al-Shabab en la Saudi Pro League, equipo al que comandó durante 24 partidos, con un promedio de un punto por encuentro.
El nuevo técnico de Olympiacos tiene buenos antecedentes con futbolistas mexicanos, pues bajo su tutela brilló Carlos Vela en la Real Sociedad.
¡MOVIMIENTOS EN OLYMPIACOS!???— FOX (@somos_FOX) September 10, 2026
José Luis Mendilibar deja de ser técnico del equipo griego y su lugar podría ser ocupado por Imanol Alguacil.#FOX365 pic.twitter.com/iXI86VDmeb
El debut de Imanol será en la Jornada 4 de la Superliga de Grecia ante OFI Creta, con un Armando González que apunta a ser titular luego de colaborar con dos goles y una asistencia en el partido anterior.
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