La 'Hormiga' González pierde a los hombres que lo llevaron a Grecia

Redacción FOX Deportes

Horas de incertidumbre vive el delantero mexicano Armando ‘La Hormiga’ González, luego de que se oficializara la salida de los dos hombres que impulsaron su llegada al Olympiacos de Grecia.

El club confirmó la salida de Darko Kovačević y, horas después, la de José Luis Mendilibar, quienes formaban parte del organigrama del cuadro griego como director deportivo y director técnico del primer equipo, respectivamente.

¡MOVIMIENTOS EN OLYMPIACOS!???



José Luis Mendilibar deja de ser técnico del equipo griego y su lugar podría ser ocupado por Imanol Alguacil.#FOX365 pic.twitter.com/iXI86VDmeb — FOX (@somos_FOX) September 10, 2026

La decisión se habría tomado por diferencias con el dueño del club, Evangelos Marinakis, luego de que el equipo no lograra clasificarse a la Champions League.

Aunque las actuaciones de Armando González le han permitido ganarse un lugar en el cuadro titular, el mexicano ahora deberá afrontar un nuevo escenario tras la salida de los hombres que apoyaron su llegada al futbol europeo.

Olympiacos, que aún no ha nombrado a un sustituto de Mendilibar, tiene como reto inmediato el partido de la Jornada 4 de la Supercopa de Grecia, en el que se espera que González forme parte del cuadro titular, luego de haber marcado un doblete y una asistencia en su última participación.