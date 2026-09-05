¡Lo hizo todo! Doblete y asistencia de 'Hormiga' González en Grecia

Enrique Gómez

Se sabía que Armando González iba a romperla en Grecia, pero que tuviera tres goles en sus primeros cuatro partidos es más de lo que cualquiera hubiera esperado, más considerando que en la mitad de ellos ha sido suplente.

El mexicano anotó los dos primeros goles del Olympiacos en su compromiso por la Copa de Grecia y encima puso la asistencia para el tercer tanto. La ‘Hormiga’ se robó el espectáculo por completo.

Victoria 3-2 del club pireota sobre el Volos, en lo que fue el segundo partido copero de la campaña.

¡HORMIGOOOOOOOOOOOOOLLL! ???



El delantero mexicano anota su segundo gol en Europa tras posicionarse de buena manera y liquidar la jugada desde el tiro de esquina para abrir el marcador



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Armando González salió como titular y terminó siendo factor para que su equipo mantuviera su condición de invicto en la presente temporada.

Así fueron los goles de la ‘Hormiga’ en el estadio Georgios Karaiskakis:

· 1-0 (42’): González aprovechó el arquero soltó el balón en línea de gol y remató de aire

· 2-0 (50’): Espectacular palomita del mexicano para conectar el balón en el área chica

¡DOBLETE DE HORMIGA, DOBLETE DE HORMIGA!???



El delantero mexicano anota un GOLAZO de palomita para agrandar la ventaja en la Copa de Grecia



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Todavía al 67’, el mexicano cedió una diagonal en corto antes de entrar al área para que el colombiano Gustavo Puerta anotara el tercer gol. Diana fundamental, pues el equipo visitante terminaría descontando al 79’ y al 89’, por lo que cada aporte del mexicano fue de gran importancia para que el equipo de José Luis Mnedilibar apuntara su segunda victoria en copa.

González aún no marca en la Super Liga de Grecia, aunque lo cierto es que todavía no ha sido titular en el torneo principal. Quizá con sus tres goles en dos partidos de Copa se le conceda la oportunidad de iniciar.

‘Hormiga’, quien en sus últimos días con las Chivas llegó a cuatro meses sin anotar gol, se ha destapado en el futbol de Grecia y poco a poco empieza a demostrar por qué hizo 24 tantos la temporada pasada.