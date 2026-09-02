Primer gol, asistencia y épico festejo de la 'Hormiga' González en Grecia

Enrique Gómez

Gol, asistencia y un festejo que lo deja todo claro: Armando González ya aterrizó de golpe en el futbol europeo.

En la victoria 4-0 del Olympiacos sobre el AEL Larissa, en el primer partido de la Copa de Grecia, el delantero mexicano se estrenó como goleador y colaboró directamente en la victoria de su equipo.

‘Hormiga’ acabó con una sequía de cuatro meses, demostró que está listo para marcar diferencia de inmediato y ya comenzó a justificar los 12 millones de dólares que pagó el club helénico a las Chivas.

A los 34 minutos, el delantero mexicano abrió el camino con un cabezazo picado. El mundialista en 2026 mantuvo la concentración pese a que el balón apenas techó a dos jugadores que tenía a su costado y remató en el área chica. El esférico rebotó en el césped, pegó en el travesaño y cruzó la línea de gol.

¡GOOOOL! ¡GOOL DE LA HORMIGAAA! ¡GOOOOL DE ARMANDO GONZÁLEZ!⚽️?



Tras dos intentos, el tercero fue el vencido... cabezazo certero del mexicano que pica y se va al fondo del arco rival? pic.twitter.com/XmiC3LKCaG — Claro Sports (@ClaroSports) September 2, 2026

El ‘otaku’ celebró el gran acontecimiento, imitando la postura de un kame-hame-ha, la técnica emblemática de Gokú y sus descendientes en la famosa franquicia de Dragon Ball.

En su segundo partido con el Olympiacos (el primero como titular), el jugador de 22 años anotó gol y también puso su primera asistencia con un cabezazo retrasado a los 49 minutos, que sirvió para que Onyemaechi anotara un golazo desde fuera del área y asegurara la victoria.

Los otros dos tantos contra este rival de la segunda división de Grecia fueron al 53’ y al 66’. El mexicano pudo celebrar todos ellos desde la cancha, pues salió de cambio hasta los 81 minutos.

En todos los sentidos, la ‘Hormiga’ se hizo presente en el futbol europeo en apenas su segundo partido. Veremos si pronto logra abrir su cuenta en la Superliga y posteriormente en la Europa League.