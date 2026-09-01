Cerró el mercado de fichajes y México perdió fuerza en Europa

Enrique Gómez

Se esperaba un mejor mercado de fichajes después del buen Mundial que tuvo la Selección Mexicana…

Las grandes ligas europeas cerraron formalmente (aunque aún podrían darse movimientos excepcionales) y con ella, algunos sueños también. Por ejemplo, Erik Lira se quedará en Cruz Azul pese a que ya estaba apalabrado con el Monaco, mientras que Santiago Giménez se despidió del Milan, el equipo con el que tanto soñó jugar, pero donde no tuvo éxito en este año y medio.

Solo dos jugadores emigraron a las primeras divisiones del ‘viejo continente’, tres volvieron al futbol mexicano y dos mundialistas en 2026 deberán jugar en la segunda categoría de Inglaterra.

Así el balance de los mexicanos en Europa:

Avance:

1. Armando González salió de Chivas para firmar con el Olympiacos

2. Patricio Salas dejó al América para firmar a préstamo con el Familicao (Portugal)

Paridad:

1. Santiago Giménez salió del Milan para jugar la Champions League con el Porto

2. Obed Vargas se queda en el Atlético de Madrid, pero le dieron su número a otro

"Fue un sueño", Santiago Giménez se despide de su querido Milan Después de 37 partidos y varias lesiones, el mexicano le dijo adiós al 'Diavolo'

Retroceso:

1. Raúl Jiménez regresó al Wolverhampton, recién descendido a la Championship

2. Edson Álvarez no pudo llegar al Sevilla y se quedó en el West Ham (Championship)

3. ¿Álvaro Fidalgo? Aún podría dejar al Betis y llegar al Celta de Vigo

Regreso:

1. Orbelín Pineda abandonó al AEK Atenas para fichar con Rayados

2. Jorge Sánchez dejó al PAOK de Grecia y firmó con el Atlas

3. César Huerta volvió a Pumas tras un año y medio en el Anderlecht belga

Decepción:

1. El fichaje de Eirk Lira al Monaco se cayó; permanecerá en Cruz Azul

Solo Obed Vargas, parcialmente borrado del Atlético de Madrid, puede decir que juega en un equipo de máximo rango en el futbol europeo, sin embargo, tanto el Porto como el Olympiacos son potencias locales, por lo que se espera que los delanteros Giménez y González conviertan muchos goles.

México llegó a los octavos de final del Mundial 2026, pero al parecer pocos de sus jugadores impresionaron a nivel individual.