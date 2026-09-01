Cerró el mercado en la Ligue 1 y Erik Lira no firmó con Monaco

Oscar Sandoval

Monaco no pudo completar la venta de Folarin Balogun al Everton y tampoco concretó el fichaje de Erik Lira. El mexicano vio cómo la oportunidad de jugar en la Ligue 1 se esfumaba con el paso de las horas y ahora deberá esperar, para encontrar una vía de salida rumbo a Europa.

La operación por el mexicano se cayó en las últimas horas pese a que el seleccionado nacional había realizado y superado las pruebas médicas con el club monegasco. Sin embargo, Monaco no consiguió resolver el obstáculo que impedía su registro antes del cierre del mercado y la transferencia colapsó.

Everton y Monaco no lograron cerrar el traspaso de Balogun a la Premier League y eso terminó afectando directamente a Lira. El conjunto francés no liberó la plaza que necesitaba para registrar a un futbolista extracomunitario y la llegada del mexicano quedó descartada.

El mediocampista deberá esperar antes de dar por cerradas sus opciones en Europa, ya que todavía podría fichar por un club de Turquía o Portugal, cuyos mercados cierran el 4 y 15 de septiembre, respectivamente.