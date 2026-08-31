Se acabó el suspenso: Erik Lira ya es jugador del Monaco

Hiram Marín

La directiva de Cruz Azul, por conducto de su presidente Víctor Velázquez confirmó de forma oficial el traspaso del mediocampista Erik Lira al AS Mónaco de la Ligue 1.

La negociación finalmente se destrabó tras la salida del delantero estadounidense Folarin Balogun al Everton de Inglaterra, un movimiento en la Premier League que liberó el espacio y el presupuesto necesario en la plantilla del Principado para concretar el fichaje del seleccionado mexicano.

?? ?? ???: Erik Lira es nuevo refuerzo de Mónaco.

*️⃣Cruz Azul vendió su pase en €10M entre fijos y variables.

*️⃣Con la venta de Balogun al Everton, se libera el cupo y el mexicano podrá viajar para hacerse exámenes médicos y firmar por 4 años. #TratoHecho pic.twitter.com/j2qn0NfuAo — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 31, 2026

El traspaso de Lira rondó una cifra aproximada entre 7 y 9 millones de dólares por un contrato que lo vinculará con la escuadra francesa durante las próximas cinco temporadas. El canterano deja La Máquina tras superar los 100 partidos oficiales disputados, que lo afianzaron como un pilar en la contención del cuadro cementero y le dio regularidad en las convocatorias con la Selección Mexicana.

Al esquema táctico del Monaco, Erik Lira aportará un notable equilibrio en la recuperación de balón, una extraordinaria precisión en la distribución desde la salida y un liderazgo maduro en la zona de destrucción.

¿Erik Lira será titular en Monaco? ¿El técnico lo conoce y lo pidió? @FabrizioDC_ nos deja claro que el técnico del Monaco conoce muuuy bien al mediocampista mexicano?#LosEspecialistas pic.twitter.com/KPOGkwA8Je — FOX (@somos_FOX) August 31, 2026

Su dinamismo para cubrir terreno y su capacidad para adaptarse como pivote único o en doble contención le darán variantes inmediatas al mediocampo en el futbol europeo.

Con este traspaso, Erik Lira se convierte en el segundo futbolista mexicano en vestir los colores del club francés, siguiendo los pasos dejados por Rafael Márquez entre 1999 y 2003.

El legendario zaguero azteca y hoy director técnico de la Selección Mexicana conquistó con el equipo una Ligue 1 y una Copa de la Liga, con lo que dejó un estándar muy alto para el nuevo contención nacional en su aventura por el Principado.