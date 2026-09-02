¡Gol y kame-hame-ha! Armando González se estrenó en Olympiacos

Enrique Gómez

En su primer partido como titular, Armando González se estrenó como goleador en el Olympiacos y lo celebró como solo él podría hacerlo.

El club griego siempre confío en el efecto que tendría el mexicano (por algo no tuvo problema en pagar los 12 millones de dólares que pidió el Guadalajara por el 80% de su carta) y esa fe se retribuyó de inmediato, pues apenas en su segundo partido oficial, el atacante demostró su capacidad goleadora.

A los 34 minutos del partido por la Copa de Grecia ante el AEL Larissa, la ‘Hormiga’ hizo de las suyas.

¡GOOOOL! ¡GOOL DE LA HORMIGAAA! ¡GOOOOL DE ARMANDO GONZÁLEZ!⚽️?



Tras dos intentos, el tercero fue el vencido... cabezazo certero del mexicano que pica y se va al fondo del arco rival? pic.twitter.com/XmiC3LKCaG — Claro Sports (@ClaroSports) September 2, 2026

El guanajuatense, quien en los primeros minutos del partido tuvo un cabezazo al que no pudo darle dirección, aprovechó el centro pasado de Konstantinos Fortounis y aunque el balón rebasó apenas por encima de dos jugadores, el atacante no perdió la concentración y remató con un cabezazo picado.

El balón rebotó en el césped y golpeó el travesaño antes cruzar la línea de gol, pero de esta manera, González anotó su primer gol en la temporada y acabó con una sequía de cuatro meses, pues cabe recordar que su último gol con Chivas fue el 5 de abril y en el Mundial tuvo pocas oportunidades.

Fiel a su estilo, el 'otaku' lo celebró imitando un kame-hame-ha, la técnica más emblemática en Dragon Ball. Ya es canon, la 'Hormiga' ha sacudido Europa.