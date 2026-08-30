Chivas ya saboreaba el triunfo, pero Pachuca rescató un punto

Redacción FOX Deportes

El Estadio Hidalgo vivió su momento de mayor dramatismo e intensidad en la recta final, cuando Pachuca explotó tras la marcación de una pena máxima confirmada por el VAR.

Salomón Rondón tomó el balón con determinación al minuto 79 y, con un cobro impecable, venció al arquero para desatar la locura en las tribunas con el 1-1 definitivo entre Pachuca y Chivas, borrando la frialdad con la que Roberto Alvarado había adelantado a la visita apenas al minuto 3.

Termina el partido en Pachuca.



Con gol de 'Piojo', dividimos unidades y regresamos a casa con 1 punto. pic.twitter.com/q3EJJ9cBev — CHIVAS (@Chivas) August 30, 2026

El gol del atacante venezolano significó el clímax de un encuentro en el que los Tuzos habían remado contracorriente durante más de setenta minutos. La anotación de vestidor del Rebaño Sagrado había adormecido el trámite, forzando un libreto de resistencia tapatía y desesperación local.

Sin embargo, el estallido del empate transformó por completo la atmósfera, inyectando una dosis de adrenalina pura a un partido que parecía consumirse en la frustración hidalguense.

Tras la igualada, el estadio se convirtió en una caldera con un Pachuca volcándose con todo al frente en busca de una remontada heroica. Los minutos finales se jugaron al límite de la emoción, con Chivas resistiendo los embates aéreos y multiplicándose en el área para evitar la caída de su marco.

A pesar del empuje anímico y del alarido constante de la afición local, la muralla rojiblanca logró aguantar hasta el silbatazo final.