'Tala' Rangel le quitó el papel de villano a Santiago Giménez

Enrique Gómez

La era de Rafael Márquez inició con un grave problema: México no tiene portero titular.

Y es que después de los dos errores que cometió Raúl Rangel que generaron los goles de Estados Unidos, está claro que el Tri no puede pensar que tiene un arquero inamovible en este momento.

Ya sea por exceso de confianza o exceso de nerviosismo, el arquero titular en la Copa del Mundo 2026 le robó el puesto de villano a Santiago Giménez (dos fallas frente al arco), pues si en el primer gol incurrió en una evidente falta de técnica, su error en el segundo tanto fue un escándalo.

¿Qué está pasando?



Un error por parte del ‘Tala’ le cuesta caro a México y Estados Unidos aprovecha para marcar su segundo tanto. #MásAcciónMásDiversión #MexicoEstadosUnidos@calientesports te presenta los mejores momentos mientras apuestas y ganas https://t.co/fusGVkWLpG pic.twitter.com/xrP5ZqTcpH — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) October 4, 2026

Al 28’, el cancerbero de las Chivas no cortó el balón con las manos, la diagonal que iba hacia su posición le pegó en la punta del zapato y el esférico le quedó pleno a Julian Hall frente al arco.

Al 63’, el jugador de 26 años tenía el balón controlado fuera de su área, pero literalmente le pasó el balón a Cavan Sullivan, quien techó al arquero con una tremenda precisión.

Desastroso partido para la Selección Mexicana en el ataque, en la portería y hasta por las bandas, pues Mateo Chávez fue expulsado al 67’ por darle un manotazo a un rival tras cometer una falta.