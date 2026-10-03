Rafa Márquez no promete mejoras en la Selección Mexicana

Enrique Gómez

Tantas victorias espera tener Rafael Márquez en la Selección Mexicana que en realidad no le preocupa cuándo llegará la primera, mucho menos en una Fecha FIFA de partidos amistosos.

Después de dos partidos empatados (el más reciente contra la Selección Peruana), el entrenador aseguró que no hay obsesión por conquistar su primer triunfo como entrenador del Tri ante Estados Unidos, como tampoco lo habrá ante Chile en caso de que no lo logre este fin de semana.

“¿Qué tanta ansiedad? Ninguna. El trabajo que estamos haciendo me tiene contento más no satisfecho, hay un margen de mejora importante. Me está sirviendo tener una Fecha FIFA larga para poder trabajar más con los jugadores. Esto es un proceso, hay que seguir trabajando y ojalá y este partido veamos una mejora en ciertas fases del juego”, expresó el entrenador.

Aún es muy pronto para que se reflejen las mejoras ?



Rafa se muestra paciente y objetivo respecto a los resultados y el funcionamiento dentro de la cancha ⚽#LaNuevaEra #MiSelecciónAzteca pic.twitter.com/LyYIFe8ZGg — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) October 3, 2026

De hecho, Márquez ni siquiera tiene en su presupuesto percibir una mejora consistente del equipo en los siguientes partidos, pues apenas tiene unas semanas de trabajo con el grupo y si en un club es difícil plasmar una idea de juego, en una selección se necesita aún más tiempo y repeticiones.

“Es muy poco tiempo (para ver un crecimiento en esta Fecha FIFA). Si estuviera en un club te diría dame o dos o tres semanas y empezaríamos a ver algo. Pero con la base que tenemos hay que seguir mejorando. Mientras van pasando más partidos veremos mayor mejora en ataque y defensa, pero no sabría decir cuánto tiempo tomará”, resolvió el entrenador de 47 años.

Después de la tercera etapa de Javier Aguirre, México se puso en manos de Rafa Márquez, cuya única experiencia como entrenador había sido en las categorías inferiores del Barcelona.