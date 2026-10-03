¿Algún día México volverá a verse más fuerte que Estados Unidos?

Enrique Gómez

Hace tiempo que México no tiene una plantilla mejor valorada que Estados Unidos y que tampoco es el equipo dominante en los enfrentamientos directos, pero al menos el Tri puede presumir que llegó más lejos en el pasado Mundial, que tiene dos victorias consecutivas en el Clásico de CONCACAF y que es el actual monarca de la Copa Oro y de la Liga de Naciones.

Aunque se trata de un partido amistoso, el compromiso del fin de semana en Arizona será bueno para conocer en qué estado se encuentran ambas potencias del área en este nuevo proceso.

Así llegan Estados Unidos y México a la primera prueba de fuego de Rafael Márquez: