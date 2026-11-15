Héctor Cantú

La Selección Mexicana rozó el desastre en el partido de ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League ante Jamaica.

Sin embargo, dos goles en el tramo final del encuentro mantienen con vida al equipo de Rafael Márquez, que buscará remontar la eliminatoria en el partido de vuelta, programado para disputarse en el ‘Gigante de Acero’.

El resultado dejó al entrenador mexicano con un balance de tres derrotas y dos empates al frente del ‘Tri’, cifras que aumentan la presión sobre el inicio de su ciclo como seleccionador nacional.

Pese al complicado panorama, Márquez cuenta con antecedentes favorables ante Jamaica durante su etapa como futbolista, un historial que contrasta con las dificultades que enfrenta actualmente desde el banquillo.

El ‘Káiser’ disputó cinco encuentros ante el conjunto caribeño, mientras que estuvo ausente en otros cuatro compromisos, ya fuera por lesiones o por no haber sido convocado.

De los cinco partidos en los que participó, México ganó cuatro, incluidos dos por goleada. El primero terminó 4-0 en 2001 y el segundo, 3-0 en 2008. En ambos encuentros, Márquez disputó los 90 minutos.

Su única derrota ante Jamaica como futbolista llegó también en 2008, durante un encuentro de visitante correspondiente a las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo.

Esta será la séptima eliminatoria entre México y Jamaica. De acuerdo con los antecedentes proporcionados, los ‘Reggae Boyz’ solamente han conseguido eliminar al conjunto mexicano en una ocasión.

Ahora, Márquez buscará trasladar al banquillo los buenos resultados que consiguió como jugador ante el conjunto caribeño y mantener con vida las aspiraciones de México en la Nations League.

El Tri está obligado a ganar por diferencia de dos o más goles para avanzar de manera directa a la ronda siguiente.