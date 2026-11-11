Enrique Gómez
Si quisiera, México podría jugar con un XI totalmente extranjero
Una Selección Mexicana sin jugadores de la Liga MX no se ve nada mal
Una Selección Mexicana sin un solo jugador de la Liga MX no solo es posible, sino que hasta luce rentable.
Para los partidos contra Jamaica por los cuartos de final de la Liga de Naciones de CONCACAF, Rafael Márquez llamó 10 jugadores que militan en Europa además de Julián Quiñones, futbolista del Al-Qadsiah de Arabia Saudita y por mucho el mejor atacante que tiene el Tri en la actualidad.
Y resulta que existe al menos un ‘foráneo’ en cada posición, por lo que el técnico bien podría desplegar una alineación 100% ‘extranjera’ (90% europea), aunque eso implicará jugar con cuatro arietes y habilitar a Santiago Giménez como extremo por derecha, un rol al que se ha ido acostumbrado en el Porto, pues su entrenador Francesco Farioli le tiene fe en esa zona.
México llamó a 10 'europeos' (2 Armandos) para la Nations League
La convocatoria de 28 jugadores no contempla a Henry Martín, el mejor goleador mexicano
La alineación de México ante Jamaica si Márquez no usará jugadores de la Liga MX:
Alex Padilla, portero → Athletic de Bilbao
Rodrigo Huescas, lateral derecho → FC Copenhague
César Montes, defesa → Lokomotiv
Johan Vásquez, defensa → Genoa
Mateo Chávez, lateral izquirdo → AZ Alkmaar
Obed Vargas, mediocampista → Atlético de Madrid
Álvaro Fidalgo, mediocampista → Betis
Santiago Giménez, extremo derecho → Porto
Julián Quiñones, extremo izquierdo → Al-Qadsiah
Armando González, delantero → Olympiacos
Armando León, delantero → NK Osijek
El único ‘pero’ sería el desbalance en ataque, con cuatro delanteros de área jugando en simultáneo y habilitando a dos de ellos como extremos (posición en la que Julián también ha brillado), pero seguramente a la afición le gustaría ver un equipo así de ofensivo, después de la pobreza goleadora que mostró el equipo en los cuatro primeros partidos de la era de Márquez.
Es verdad que en estas épocas, los ‘europeos’ de la Selección Mexicana no están pasando por su mejor momento, pero claro que un XI hecho totalmente con futbolistas que militan en el extranjero es posible; o sea, al fin el Tri llegó al punto histórico que tanto soñó.
LO MÁS VISTO
ADVERTISEMENT