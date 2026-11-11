Si quisiera, México podría jugar con un XI totalmente extranjero

Enrique Gómez

Una Selección Mexicana sin un solo jugador de la Liga MX no solo es posible, sino que hasta luce rentable.

Para los partidos contra Jamaica por los cuartos de final de la Liga de Naciones de CONCACAF, Rafael Márquez llamó 10 jugadores que militan en Europa además de Julián Quiñones, futbolista del Al-Qadsiah de Arabia Saudita y por mucho el mejor atacante que tiene el Tri en la actualidad.

Y resulta que existe al menos un ‘foráneo’ en cada posición, por lo que el técnico bien podría desplegar una alineación 100% ‘extranjera’ (90% europea), aunque eso implicará jugar con cuatro arietes y habilitar a Santiago Giménez como extremo por derecha, un rol al que se ha ido acostumbrado en el Porto, pues su entrenador Francesco Farioli le tiene fe en esa zona.

México llamó a 10 'europeos' (2 Armandos) para la Nations League La convocatoria de 28 jugadores no contempla a Henry Martín, el mejor goleador mexicano

La alineación de México ante Jamaica si Márquez no usará jugadores de la Liga MX:

Alex Padilla, portero → Athletic de Bilbao

Rodrigo Huescas, lateral derecho → FC Copenhague

César Montes, defesa → Lokomotiv

Johan Vásquez, defensa → Genoa

Mateo Chávez, lateral izquirdo → AZ Alkmaar

Obed Vargas, mediocampista → Atlético de Madrid

Álvaro Fidalgo, mediocampista → Betis

Santiago Giménez, extremo derecho → Porto

Julián Quiñones, extremo izquierdo → Al-Qadsiah

Armando González, delantero → Olympiacos

Armando León, delantero → NK Osijek

El único ‘pero’ sería el desbalance en ataque, con cuatro delanteros de área jugando en simultáneo y habilitando a dos de ellos como extremos (posición en la que Julián también ha brillado), pero seguramente a la afición le gustaría ver un equipo así de ofensivo, después de la pobreza goleadora que mostró el equipo en los cuatro primeros partidos de la era de Márquez.

Es verdad que en estas épocas, los ‘europeos’ de la Selección Mexicana no están pasando por su mejor momento, pero claro que un XI hecho totalmente con futbolistas que militan en el extranjero es posible; o sea, al fin el Tri llegó al punto histórico que tanto soñó.