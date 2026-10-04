México hizo el ridículo y le regaló una goleada a Estados Unidos

Enrique Gómez

El primer ridículo, la primera derrota, la primera goleada en contra llegó antes que la primera victoria.

Vergonzoso partido de la Selección Mexicana, que prácticamente le regaló tres goles a Estados Unidos y dejó en evidencia su inmadurez y sus carencias en este proceso que apenas comienza.

Rafael Márquez dijo que no le obsesionaba ganar su primer encuentro como entrenador del Tri, pero después de este escandaloso descalabro, seguramente ya no estará tan tranquilo para el siguiente duelo contra Chile.

Estados Unidos goleó 3-0 a México, que además del partido, perdió la cabeza y el estilo.

'Tala' Rangel le quitó el papel de villano a Santiago Giménez El arquero de México regaló dos goles de Estados Unidos, pero el segundo fue ridículo

Arizona se llenó de villanos mexicanos y los principales señalados fueron Santiago Giménez (se comió dos ocasiones importantes frente a la portería en el primer tiempo) y Raúl Rangel (generó el rebote para el primer gol y después le pasó el balón al rival para que lo techaran). Es decir, el portero y el delantero titular de México demostraron que no son del todo confiables.

Así fueron los goles de este doloroso partido en el State Farm Stadium de Arizona:

· 1-0 (28’): Diagonal que pegó en el zapato del arquero y quedó servida para Julian Hall

· 2-0 (62’): Cavan Sullivan robó un pase débil del portero y lo techó desde lejos del área

· 3-0 (84’): Diego Campillo dejó entrar el balón al área y Malik Tillman solo definió

Sí, el error de Rangel en el segundo gol fue escandaloso, pero la falta de técnica y decisión de Campillo fue inverosímil, indigna de un jugador profesional, pues pese a que el balón retrasado de Fidalgo fue arriesgado, el jugador pudo reventar, pero en vez de eso, dejó entrar el esférico hacia su área y permitió que el rival definiera de primera intención ante el cancerbero.

Difícil encontrar quién fue el peor jugador de la Selección Mexicana, pues incluso Mateo Chávez podría ser un fuerte candidato tras el cachetazo que le provocó su expulsión al 67’.

Después de dos empates insulsos contra Colombia y Perú, Rafa Márquez encajó su primera derrota al frente de México, que por momentos ni siquiera pareció ser un equipo de verdad.