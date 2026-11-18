EFE

Rafael Márquez, seleccionador de México, reconoció que quedó inconforme a pesar de que su equipo clasificó a la semifinal de la Liga de Naciones de la CONCACAF, luego de eliminar a Jamaica.

"No estoy satisfecho, hay que seguir trabajando y mejorando. En el tema de contundencia nos sigue faltando, tuvimos mucha llegada en el primer tiempo y no concretamos, debemos seguir ajustando en ese aspecto", señaló el estratega luego del triunfo de su equipo por 1-0 sobre Jamaica en el juego de vuelta de cuartos de final.

En el partido de ida de la eliminatoria, el sábado pasado, Jamaica se impuso por 3-2; con el triunfo del Tri de hoy el marcador global fue de 3-3. México clasificó por los goles que marcó en calidad de visitante.

En este duelo, el equipo verde dominó de manera amplia. Tuvo varias opciones de gol, pero poca puntería. Resolvió la contienda con un tanto de Jesús Corona. En el segundo tiempo sufrió para conservar su portería en cero por errores defensivos.

Los 7 jugadores que no vieron un solo minuto con la Selección Mexicana

"El primer tiempo fue bastante bueno, tuvimos muchas llegadas, gran dinámica en el equipo, sólo hay que mejorar en la parte de estar más atentos para no permitir contragolpes que nos pudieron costar atrás, pero hoy me da gusto de ver cómo se comportó el equipo en ciertos momentos", destacó Márquez, exjugador del Barcelona español.

El técnico explicó que el poco tiempo que tiene en el cargo es la causa de que su equipo aún no despliegue el fútbol que desea.

"Me gustaría tener a los jugadores más tiempo para seguir trabajando, situaciones de salida, progresión; es normal que en tan poco tiempo no se vea lo que uno quiere del equipo. Hoy yo también me exigí estar más encima del jugador. Viví intensamente el juego para intentar ayudar a los chicos. Hay que ocuparnos en mejorar", puntualizó.

En la semifinal de la Liga de Naciones de la Concacaf, México, actual campeón, se medirá a Estados Unidos en marzo del próximo año.

"Para defender el título tenemos que enfrentar a todos. Nos toca Estados Unidos en la semifinal, nos vamos a preparar bien, es un extra poder enfrentar a este equipo", concluyó.