Enrique Gómez

Aquí no hay llaves ni sorteos, simplemente, emparejamientos justos por rendimiento en la cancha.

Y como resulta que México fue el peor de los clasificados al Final Four de la Liga de Naciones de CONCACAF, es natural que le toque enfrentar al equipo que tuvo el mejor desempeño en la serie recién finalizada.

Así que, para las semifinales de la Nations League, al equipo de Rafael Márquez le toca a medirse a Estados Unidos. La buena noticia es que será hasta marzo, o sea, todavía faltan cuatro meses.

La posición de los cuatro vencedores en la serie de cuartos de final:

1. Estados Unidos → 6 puntos contra Haití; 8 goles a favor y 0 en contra

2. Canadá → 6 puntos contra Guatemala; 7 goles a favor y 4 en contra

3. Panamá → 4 puntos contra Curazao; 2 goles a favor y 0 en contra

4. México → 3 puntos contra Jamaica; 3 goles a favor y 3 en contra

Four teams remain. Who will lift the trophy? ? pic.twitter.com/ZrA6oORr8B — Concacaf Nations League (@CNationsLeague) November 18, 2026

O sea, México fue el único de los clasificados que llegó a perder un partido, que no terminó con diferencia de goles positiva, que no ganó en el marcador global y que avanzó por los goles de visitante. Llamativo tratándose del noveno mejor equipo de la pasada Copa del Mundo.

Cruces y fechas de las semifinales de la Liga de Naciones de CONCACAF

· Estados Unidos vs México → 25 de marzo

· Canadá vs Panamá → 25 de marzo

Ambas eliminatorias son a un solo partido en casa del equipo mejor clasificado de la serie. Los ganadores jugarán la final el 28 de marzo, después de la disputa del partido por el tercer lugar.

Entonces, México tiene bien merecido enfrentarse a Estados Unidos en la siguiente ronda, después de todo, fue por mucho el peor vencedor y su ‘castigo’ es enfrentarse al equipo más dominante de la eliminatoria pasada y contra el cual perdió 3-0 apenas el mes pasado.