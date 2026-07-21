Felicidades, México, tienes una de las 10 mejores selecciones del mundo

Enrique Gómez

Aun con sus fantasmas invencibles y sin pasar de los octavos de final del Mundial, la Selección Mexicana es una de las 10 mejores del planeta, según la última entrega del Ranking de la FIFA.

Con la finalización de la Copa del Mundo 2026 y con ella todo un proceso futbolístico de cuatro años, la escala de países afiliados de la FIFA sufrió algunos cambios; México, por ejemplo, subió cuatro escalones con respecto a la posición con la que inició el certamen en el que fue coanfitrión.

El Tri acabó en 9° lugar del Mundial, solo por detrás de los ocho equipos que sí avanzaron a cuartos de final. Bien ganado, pues salió victorioso en todos sus partidos de la fase de grupos (y sin recibir gol), además de que su derrota frente a Argentina fue por la mínima y marcando dos goles en el camino.

Los 10 mejores equipos del Ranking FIFA para la Copa del Mundo:

1. España, 1995 puntos

2. Argentina, 1970 puntos

3. Francia, 1948 puntos

4. Inglaterra, 1922 puntos

5. Brasil, 1804 puntos

6. Marruecos, 1803 puntos

7. Portugal, 1787 puntos

8. Bélgica, 1778 puntos

9. Países Bajos, 1775 puntos

10. México, 1754 puntos

Incondicionales, we climbed 4 spots in the FIFA World Rankings following our participation in the 2026 World Cup. 😎



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Solo tres países americanos en el top-10 y coincidentemente, son los tres más extensos de Latineamérica. En tanto, España rebasó a la ‘Albiceleste’ como el equipo número uno del mundo, también en el Ranking.

El Tri se despidió del torneo al caer 3-2 contra Inglaterra (que jugó con uno menos buena parte del partido) en los octavos de final del torneo. Se llevó algunas buenas anécdotas como su perfección en la primera fase o su primera victoria en duelo de eliminación directa en 40 años, sin embargo, ni siquiera alcanzó su techo histórico (cuartos de final), toda vez que se quedó en la ronda de los 16 mejores.

Rafael Márquez iniciará su trabajo al frente de un equipo que está dentro de las 10 mejores selecciones de la FIFA, con la intención de llevarlo a mejores niveles en la Copa del Mundo 2030.