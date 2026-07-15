Nadie se salva de la 'maldición mexicana'; ya son 9 víctimas

Enrique Gómez

Ya son nueve víctimas acaecidas por la ‘maldición mexicana’ en las Copas del Mundo.

En cada Mundial hay algo infalible: ningún equipo que elimina a México es campeón y esta vez le tocó padecerlo a Inglaterra en semifinales. Doloroso, pero mejor que resentirlo en plena final contra España.

Argentina remontó a la Selección Inglesa con dos goles sobre el final y de esta forma, se activó una de esas ‘venganzas de Moctezuma’ o bien, una coincidencia que hasta ahora tiene el 100% de efectividad.

Así el destino de cada equipo que ha despechado al Tri en instancias de eliminación directa:

· México 1986: Alemania → perdió la final

· Estados Unidos 1994: Bulgaria → cayó en semifinales

· Francia 1998: Alemania → eliminado en cuartos de final

· Corea-Japón 2002: Estados Unidos → eliminado en cuartos de final

· Alemania 2006: Argentina → eliminado en cuartos de final

· Sudáfrica 2010: Argentina → eliminado en cuartos de final

· Brasil 2014: Países Bajos → cayó en semifinales

· Rusia 2018: Brasil → eliminado en cuartos de final

· Mundial 2026: Inglaterra → caído en semifinales

El inimaginable dolor de Harry Kane y toda Inglaterra "Cuando estás tan cerca, a poco más de 10 minutos y se te escapa...", dijo el capitán

El Tri fue marginado de Italia 1990 por un castigo de FIFA, mientras que en Catar 2022 se marchó en fase de grupos, por lo que, en realidad, no tuvo un eliminador directo a quien implantarle la mufa.

La tendencia es tan fuerte que solamente un antagonista de México ha llegado a la final y eso sucedió hace ya 40 años; los otros ocho se han quedado en cortes previos. Curiosamente, al igual que en 1986, esta maldición jugó en favor de la ‘Albiceleste, que, de hecho, también ya es una víctima contable de este ‘hechizo’, pues tras arruinar al Tri en los octavos de 2006 y 2010, sucumbió inmediatamente después.

Al final, el verdugo de México jamás puede conocer la gloria en la Copa del Mundo. Tarde o temprano, el Tri y su villano en turno siempre se reencuentran en la misma cubeta.