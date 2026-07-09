Pobre Inglaterra... Ningún equipo que elimina a México gana el Mundial

Enrique Gómez

Nada personal contra Inglaterra, pero ningún equipo que haya eliminado a México en un Mundial termina siendo campeón. Es una maldición o quizá una coincidencia, pero es infalible hasta ahora.

Hasta antes de la derrota en octavos de final contra la Selección Inglesa, el Tri acumulaba ocho eliminaciones en fases de ‘matar o morir’ y en ningún caso su verdugo logró trascender.

Así el destino de las selecciones que osan eliminar a México en las Copas del Mundo:

· México 1986: Alemania → perdió la final

· Estados Unidos 1994: Bulgaria → cayó en semifinales

· Francia 1998: Alemania → eliminado en cuartos de final

· Corea-Japón 2002: Estados Unidos → eliminado en cuartos de final

· Alemania 2006: Argentina → eliminado en cuartos de final

· Sudáfrica 2010: Argentina → eliminado en cuartos de final

· Brasil 2014: Países Bajos → cayó en semifinales

· Rusia 2018: Brasil → eliminado en cuartos de final

· Mundial 2026: Inglaterra → enfrenta a Noruega en cuartos

¿Y cómo tomó Anthony Gordon el insulto feliz de Javier Aguirre? "Fue divertido; me gustó que me hablara. Es un bien tipo", dijo el inglés sobre el 'Vasco'

El equipo ‘azteca’ fue marginado de Italia 1990, mientras que en Catar 2022 fue liquidado en fase de grupos, por lo que no se puede decir que haya tenido un eliminador directo a quien colgarle su maldición.

No solo es que los equipos que eliminan a México se queden sin gloria, sino que, en la mayoría de los casos, la ‘maldición’ actúa de forma inmediata, pues cinco de los ocho verdugos del Tri quedaron fuera en la instancia posterior. Veremos si Inglaterra logra regatear la primera horda de fantasmas.

Pocos equipos pueden presumir tantas clasificaciones como la Selección Mexicana en los últimos 40 años y además, el virus anti-copas que le contagia a sus conquistadores ha sido insuperable.