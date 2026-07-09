¿Y cómo tomó Anthony Gordon el insulto feliz de Javier Aguirre?

Enrique Gómez

Hasta una grosería puede convertirse en un halago en el contexto adecuado y si no, falta con mirar la escena en la que Javier Aguirre le dice un insulto a Anthony Gordon y ambos se sonríen.

Las imágenes del entrenador de la Selección Mexicana llamando al extremo de Inglaterra solo para decirle “fuck you” con una sonrisa dieron la vuelta al mundo y aunque este incidente se entendió como una broma o hasta un reconocimiento del ‘Vasco’ hacia la calidad del rival, muchos se han quejado.

Pero, ¿cómo tomó el propio Gordon este suceso en los octavos de final de la Copa del Mundo?

“Lo recuerdo. Fue divertido. Con toda la tensión y el ambiente del partido, fue entretenido. Simplemente corrí hacia el lateral por la banda, así que fue un halago, al menos así lo interpreté yo. Parecía un buen tipo, estuvo hablando conmigo y con Jude (Bellingham) durante todo el partido, y como había mucha tensión, me gustó que nos hablara a Jude y a mí”, dijo con buen humor el jugador de 25 años.

Mexico keeper Raúl Rangel catches Anthony Gordon and it's a PENALTY awarded to England!



CHAOS IN MEXICO CITY 😱 pic.twitter.com/1FRyWW69ER — FOX Sports (@FOXSports) July 6, 2026

En el video que se ha compartido miles de veces en redes sociales, se ve que Aguirre le pide su camiseta a Bellingham y justo cuando se separan, el técnico aprovecha para llamar la atención de Gordon, decirle un inesperado “fuck you” para inmediatamente después lanzarle una sonrisa bromista.

“Normalmente dicen cosas así cuando haces algo bien y me felicitan de una forma no tan amable como en este caso. Me ha pasado un par de veces. Estaba hablando del partido con Jude y, por lo que oí, era un tipo gracioso. Un buen tipo”, agregó el flamante jugador del Barcelona acerca de Javier Aguirre, internacionalmente conocido por su sentido del humor y su manejo con los jugadores y los medios.

Apenas iban 25 minutos y Gordon ya era una pesadilla para el Tri desbordando por la banda izquierda y tras padecer el buen desempeño que tuvo el jugador de Inglaterra, Aguirre encontró una manera de reconocerlo sin comprometer su rol como rival.