Anthony Gordon ya es del Barcelona

Redacción FOX Deportes

El Barcelona sumó una nueva pieza para su ataque. El club catalán hizo oficial la llegada del extremo inglés Anthony Gordon, procedente del Newcastle United, quien firmó un contrato hasta junio de 2031.

Formado en las inferiores del Liverpool (2007–2012) y el Everton (2012–2017), debutó con el primer equipo de los ‘Toffees’ en diciembre de 2017, a los 16 años.

No fue sino hasta la temporada 2021/22 cuando logró consolidarse como titular. Tras dos campañas como indiscutible, disputó 58 partidos y marcó siete goles.

En enero de 2023 se sumó a las filas del Newcastle, donde se convirtió en una de las figuras del equipo gracias a su rapidez por la banda y su desequilibrante cambio de ritmo.

Con los ‘Magpies’, Gordon disputó 152 partidos y marcó 39 goles. Además, fue en ese periodo cuando recibió su primera convocatoria para defender a la Selección Inglesa, con la que disputará la Copa del Mundo de 2026.