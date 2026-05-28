Publicación: viernes 29 de mayo de 2026

Redacción FOX Deportes

Anthony Gordon ya es del Barcelona

El seleccionado inglés llega procedente del Newcastle United.

El Barcelona sumó una nueva pieza para su ataque. El club catalán hizo oficial la llegada del extremo inglés Anthony Gordon, procedente del Newcastle United, quien firmó un contrato hasta junio de 2031.

Formado en las inferiores del Liverpool (2007–2012) y el Everton (2012–2017), debutó con el primer equipo de los ‘Toffees’ en diciembre de 2017, a los 16 años.

No fue sino hasta la temporada 2021/22 cuando logró consolidarse como titular. Tras dos campañas como indiscutible, disputó 58 partidos y marcó siete goles.

En enero de 2023 se sumó a las filas del Newcastle, donde se convirtió en una de las figuras del equipo gracias a su rapidez por la banda y su desequilibrante cambio de ritmo.

Con los ‘Magpies’, Gordon disputó 152 partidos y marcó 39 goles. Además, fue en ese periodo cuando recibió su primera convocatoria para defender a la Selección Inglesa, con la que disputará la Copa del Mundo de 2026.

10 datos de Anthony Gordon, el flamante fichaje del Barcelona

Anthony Gordon se ha convertido, a falta de hacerse oficial, en el nuevo fichaje del Barcelona para la temporada 2025-2026. Ha firmado un contrato por cinco años
Gordon se convierte así en el decimotercer inglés en defender la camiseta del Barcelona. El útlimo fue Marcus Rashford, actualmente en la plantilla.
Gordon se desempeña, principalmente como extremo izquierdo y como delantero centro.
Gordon se convierte, así, en la segunda venta más costosa en la historia después de Alexader Isak quien pasó al Liverpool (120 millones de euros)
En esta campaña jugó en tres ocasiones ante el Barcelona en Champions League. Le marcó gol en fase de grupos
Molestias en la cadera le dejaron fuera de actividad en cuatro partidos de la campaña que recién terminó en la Premier League.
Durante la temporada 2025-2026, Gordon también mostró su solidez a la ofensiva al ganar un total de 87 duelos directos
Los números conseguidos en el ciclo anterior le colocan como el séptimo mejor en su zona de la temporada 2025-2026 en La Liga, por detrás de Raphinha y Marcus Rashford.
Debutó con la selección mayor de su país en un partido amistoso ante Brasil
Gordon estará en la próxima Copa del Mundo con Inglaterra, selección con la que ha completado 17 partidos en los que ha marcado en par de ocasiones.

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