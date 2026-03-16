Newcastle desafía un récord perfecto de Barcelona en la Champions League

Oscar Sandoval

Newcastle tiene que ganar para alcanzar los cuartos de final de la Champions League, define la eliminatoria contra Barcelona como visitante intentando terminar con una racha de conjunto azulgrana que suma cinco clasificaciones en fila tras empatar el partido de ida.

Training time at the Camp Nou 💪 pic.twitter.com/UqD4DubOls — Newcastle United (@NUFC) March 17, 2026

El gol de Lamine Yamal al 90+6 levantó de la lona a Barcelona que llegará a la vuelta con el historial en el torneo continental de su lado porque en 2009 inició una racha que mantiene vigente y que demuestra que como local es implacable.

El conjunto azulgrana logró la clasificación a la siguiente ronda en la Liga de Campeones en las últimas cinco series que definió en casa luego de igualar en los primeros 90 minutos.

❝Será un duelo duro. Intentaremos hacer un partido perfecto❞



- Hansi Flick | #BarçaNewcastle pic.twitter.com/Rv4gVrFnpe — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 17, 2026

La historia comenzó con Lyon en la temporada 2009/10, un año después se unió a la lista Stuttgart, en 2017/18 fue Chelsea quien cayó ante el Barça que doblegó en dos ocasiones a Napoli para alcanzar su marca actual, la primera en 2019/20 y repitiéndole la dosis en 2023/24.

Newcastle se aferra al milagro con el recuerdo del triunfo de 3-0 sobre Mallorca en la campaña 2003/2004 que es la única victoria del equipo inglés en competencias europeas visitando España.