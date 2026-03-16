El Barcelona será el 'último baile' de Hansi Flick

Héctor Cantú

Hansi Flick ha dejado fría la sala de prensa del club Barcelona luego de anunciar que, una vez terminado su ciclo con el club culé, no entrenará más clubes en su carrera.

El estratega alemán, sin detallar más, confirmó que, aunque por ahora se está trabajando en su proceso de renovación, no continuará en banquillos de clubes.

🗣️ Hansi Flick: "Tenemos que ser positivos, optimistas; somos capaces de ganar esta Champions. Pero tenemos que mejorar y que todos los jugadores alcancen su mejor nivel" pic.twitter.com/M3VrDC5Lxw — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 17, 2026

“Ya veremos qué pasa con mi futuro, tenemos mucho tiempo por delante. No estoy pensando en irme a otro lugar. El Barça será mi último club, mi último trabajo. Estoy muy contento aquí”, detalló previo al duelo de Vuelta de los octavos de final ante el Newcastle.

Hansi Flick tiene contrato firmado hasta el 2027 y se espera que, antes del final de la presente temporada, se firme la renovación de su contrato, al menos, por una temporada más.

El estratega culé redirigió las preguntas de la prensa hacia el reto en Champions League llamado Newcastle, donde se jugará el pase a los cuartos de final.

“Sabemos que puede pasar de todo en el fútbol. Esto puede cambiar mañana, pero somos positivos y optimistas, porque tenemos calidad. Somos capaces de ganar esta Champions, pero tenemos que mejorar y deben regresar algunos jugadores de sus lesiones. Esto último es importante de cara al próximo mes", aseguró.

El Barcelona empató en el juego de ida en territorio inglés con gol de último minuto de Lamine Yamal, por lo que una victoria por cualquier marcador le dará el pase a la ronda siguiente.