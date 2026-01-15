Hansi Flick feliz por la actitud y seriedad de su equipo

Héctor Cantú

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha reconocido que le ha gustado "mucho" la actitud de sus futbolistas en la victoria que ha conseguido su equipo ante el Real Racing Club en los octavos de final de la Copa del Rey (0-2).



Además, ha apuntado que, tras la derrota del Real Madrid en la víspera ante el Albacete, tenía claro que "no se gana solo con el nombre" y que debían de conseguirlo con "actitud y seriedad".

Por otro lado, ha valorado "muy positivamente" la portería a cero de Joan García, del cual ha dicho que ponerle en la Copa del Rey no ha sido una decisión sencilla para él, aunque creía que era lo mejor para el equipo.



Del conjunto santanderino, ha asegurado que es "uno de los grandes" de Segunda División en los últimos años, por lo que, a su juicio, era "muy importante la victoria" después de la "alegría" de la Supercopa.

"Me ha gustado mucho la actitud del equipo porque el Racing es un gran equipo. Además, me ha sorprendido la manera de defender del Racing, no ha sido un partido fácil para ellos, porque ellos hacen un buen fútbol", ha sentenciado el alemán.