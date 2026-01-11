Así jugarán la final el Real Madrid y el Barcelona

Héctor Cantú

Por cuarta ocasión consecutiva, el Barcelona y el Real Madrid se verán las caras en el partido decisivo por el título de la Supercopa de España.

Barcelona llega a este encuentro con la tranquilidad de haber superado en las semifinales al Athletic Club por goleada, mientras que los merengues lo hacen con el sinsabor de haber sufrido para vencer al Atlético de Madrid de Diego Simeone.

El Real Madrid jugará con la ausencia de Antonio Rüdiger quien salió tocado del último partido. Su lugar lo cupará en la defensa central Dean Huijsen, quien vuelve a un partido como jugador merengue.

El resto de la alineación merengue es la misma que disputó las semifinales, con la presencia de Rodrygo, uno de los más destacados del duelo pasado y Gonzalo García, el referente de los últimos partidos.

Por su parte, el Barcelona solo dará ingreso a Lamine Yamal en el equipo titular luego de que iniciara en el banquillo el duelo pasado.

El Barcelona buscará su título 16, mientras que el Real Madrid intentará cortar distancias si consigue su trofeo número 14 de este torneo.