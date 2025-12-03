"El Real Madrid ha logrado el mejor partido de la temporada": Xabi Alonso

EFE

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, dijo después de la contundente victoria frente al Athletic Club (0-3) que el partido de San Mamés ha sido "probablemente el más redondo" que ha completado el equipo blanco esta temporada.



"Era un partido importante porque queríamos romper la dinámica de empates. Veníamos con la preparación y la calma necesarias y hemos hecho un partido muy completo en un estadio exigente y en un momento importante", explicó el técnico en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Alonso destacó "el rendimiento" y la "calidad colectiva" exhibida por sus futbolistas en 'La Catedral' para "controlar el partido" de una manera "muy estable". "Después del empate en Girona sabíamos que era un momento importante. El calendario era muy exigente y había que sacarlo adelante", incidió.



A nivel individual, destacó los dos "golazos" marcados por Kylian Mbappé y su "muy buena conexión" con Vinicius. "Está en un muy buen momento", apostilló el técnico guipuzcoano, y sobre la actuación de Thibaut Courtois destacó que "no es noticia que haga paradas decisivas".

"Nos ha permitido mantener la ventaja para seguir creciendo en el partido", señaló sobre las intervenciones del guardameta belga en la primera mitad a disparos de Gorka Guruzeta y Alex Berenguer que evitaron en ese momento que el Athletic empatara el partido.