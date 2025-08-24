Finalmente, el Real Madrid es un equipo serio

EFE

Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, aseguró que sus jugadores han hecho "un partido muy serio" ante el Real Oviedo y que el 0-3 final refleja que han jugado "como un equipo".



"Mbappe ha recuperado 4 kilos desde el Mundial, le veo bien, enchufado y con ganas. Me encanta verle hacer las vueltas y ayudar en defensa, cuando conseguimos estar cerca el uno del otro es muy importante. Ha estado muy bien, crecemos en la dirección que queremos", afirmó el entrenador merengue en la sala de prensa del Carlos Tartiere. 9 cracks que han defendido al Arsenal y al Real Madrid

Sobre Vinicius, que fue suplente por decisión técnica por primera vez en las dos temporadas, Xabi Alonso dijo que fue "decisivo" y que, al tener muchos jugadores en plantilla, va a intentar "sacar lo mejor de todos ellos para ser el mejor equipo posible".

Doblete de Kylian Mbappé que lo convierte en líder de goleo

"Haré cambios de partido a partido dependerá de lo que pida dicho partido y dependerá de las cargas físicas. Quiero que la gente se sienta importante y preparada, tenemos una temporada exigente y eso es muy importante para el rendimiento del equipo", explicó el entrenador del Real Madrid al ser preguntado por las novedades en el once inicial.



Por último, Xabi Alonso concluyó alabando "el gran ambiente del Carlos Tartiere" y reconociendo que le causó "gran emoción" ver y abrazar a Santi Cazorla porque sabe "todo lo que significa esta etapa en el Real Oviedo".