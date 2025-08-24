Vincíus Júnior, ¡a comer banca con el Real Madrid!

Héctor Cantú

Xabi Alonso ha dado un duro golpe sobre la mesa luego de tomar la decisión de enviar a Vinícius Júnior al banquillo para el duelo de visitante ante el Real Oviedo.

El técnico decidió excluir del equipo titular al brasileño quien de a poco ha ido perdiendo réditos con el entrenador español.

Arribas, el 'jovencito' que desbancó a Vinicius Jr.

La determinación de Alonso ha sorprendido, pues además de la decisión sobre ‘Vini’ ha apostado por Franco Mastantuono en el equipo titular con lo que el argentino tendrá más minutos en su llegada al equipo de la capital española.

Rodrygo también ha recibido otra oportunidad por parte de Alonso que ha decidido colocarlo en una posición que no ha sido la habitual del brasileño en el Real Madrid.

10 figuras del futbol que no votaron por Vinícius Júnior para el The Best

Alonso le ha colocado ahora por la banda izquierda y en la media cancha, por detrás de Kylian Mbappé y compartiendo línea con Tchouamení, Federico Valverde y el propio Mastantuono.

Arda Güler será el encargado de acompañar a Kylian Mbappé en la delantera del equipo, mientras que la defensa estará conformada por Álvaro Carreras, Huijsen, Rüdiger y Carvajal, todos ellos cusodiados por Thibaut Courtois.