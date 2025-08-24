Publicación: domingo 24 de agosto de 2025

Héctor Cantú

Vincíus Júnior, ¡a comer banca con el Real Madrid!

Xabi Alonso decide tomar una decisión drástica con el jugador brasileño

Xabi Alonso ha dado un duro golpe sobre la mesa luego de tomar la decisión de enviar a Vinícius Júnior al banquillo para el duelo de visitante ante el Real Oviedo.

El técnico decidió excluir del equipo titular al brasileño quien de a poco ha ido perdiendo réditos con el entrenador español.

Arribas, el 'jovencito' que desbancó a Vinicius Jr.

La determinación de Alonso ha sorprendido, pues además de la decisión sobre ‘Vini’ ha apostado por Franco Mastantuono en el equipo titular con lo que el argentino tendrá más minutos en su llegada al equipo de la capital española.

Rodrygo también ha recibido otra oportunidad por parte de Alonso que ha decidido colocarlo en una posición que no ha sido la habitual del brasileño en el Real Madrid.

10 figuras del futbol que no votaron por Vinícius Júnior para el The Best

Vinícius Júnior no ganó el The Best de manera unánime.Estos son algunos personajes que no le votaron en primer lugar.
Leo Messi: Voto1: Lamine Yamal, Voto 2: Kylian Mbappé, Voto 3: Vinícius Jr.
Harry Kane: Voto 1: Rodri, Voto 2: Jude Bellingham. Voto 3: Vinícius Jr.
Joshua Kimmich: Voto 1: Rodri, Voto 2: Toni Kroos, Voto 3: Florian Wirtz
Achraf Hakimi: Voto 1: Kylian Mbappé, voto 2: Vinícius Júnior, voto 3: Rodri
Jan Oblak: Voto 1: Rodri, voto 2: Carvajal y voto 3: Kroos.
José Giménez: Voto 1: Federico Valverde, voto 2: Rodri y Voto 3: Erling Haaland
Gianluigi Donnarumma: Voto 1: Lionel Messi, Voto 2: Kylian Mbappé y Voto 3: Vinicius Jr.
Julian Nagelsmann: Voto1: Florian Wirtz, Voto 2: Rodri y Voto 3: Toni Kroos.
Lionel Scaloni: Voto 1: Lionel Messi, Voto 2: Rodri y Voto 3: Jude Bellingham.
Bernardo Silva: Voto 1: Rodri, Voto 2: Vinícius Jr y Voto 3: Erling Haaland.

Alonso le ha colocado ahora por la banda izquierda y en la media cancha, por detrás de Kylian Mbappé y compartiendo línea con Tchouamení, Federico Valverde y el propio Mastantuono.

Arda Güler será el encargado de acompañar a Kylian Mbappé en la delantera del equipo, mientras que la defensa estará conformada por Álvaro Carreras, Huijsen, Rüdiger y Carvajal, todos ellos cusodiados por Thibaut Courtois.

