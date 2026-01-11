Barcelona derrotó a Real Madrid y se coronó en la Supercopa de España

Oscar Sandoval

Barcelona ganó El Clásico y superó a Real Madrid para revalidar el título de la Supercopa de España, el primer trofeo de la temporada se pintó de azulgrana en un partidazo lleno de intensidad y pasión, al final ganó el mejor y el equipo blanco se volvió a quedar sin ideas. LA SUPERCOPA ES BLAUGRANA 💙❤️ pic.twitter.com/12N9e64JDh — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 11, 2026

Barcelona llegó a Arabia Saudita como el favorito para levantar la supercopa e hizo buenos los pronósticos luego de derrotar al conjunto ‘Merengue’ al que le lloverán las críticas tras la derrota porque no tiene un estilo de juego definido y sin las individualidades se queda en nada.

El protagonista fue el equipo catalán que luego de unos minutos de estudio se adueñó del balón e inclinó la balanza a su favor con un gol de Raphinha al 36. El final de la primera fue una locura con tres goles en cinco minutos del tiempo añadido.

Vinícius Jr. se reivindica con una obra maestra

Vinícius Júnior empató el partido luego de una jugada en solitario por la banda izquierda que adornó con un túnel entrando al área sobre Jules Koundé y un tiro colocado que no pudo detener Joan García al 45+2.

Robert Lewandowski adelantó de nueva cuenta al campeón al 45+4, pero Gonzalo igualó el marcador al 45+7 y todo se resolvió en la segunda mitad a favor de Barcelona.

El planteamiento de Xabi Alonso mantuvo al Madrid sobre alfileres y una vez que Raphinha anotó el 3-2 al 73 aparecieron las carencias del conjunto ‘Merengue’, entró Kylian Mbappé, sin embargo, no pesó y el cuadro ‘Blaugrana’ sobrevivió con 10 jugadores en los últimos minutos para coronarse por décima sexta ocasión en la Supercopa de España.