João Cancelo debutará con Barcelona en la Copa del Rey

Oscar Sandoval

João Cancelo volvió a la que alguna vez fue su casa y comenzó la puesta a punto para un nuevo debut con Barcelona, la segunda aventura del portugués podría comenzar en la Copa del Rey porque necesita tomar ritmo cuanto antes luego de la inactividad.

🗣️ 𝗛𝗮𝗻𝘀𝗶 𝗙𝗹𝗶𝗰𝗸: "Cancelo es fantástico y nos puede dar mucho. Es una buena opción". pic.twitter.com/NlBwxuTrFQ — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 14, 2026

Cancelo disputó seis partidos en esta temporada y su último compromiso como futbolista de Al-Hilal fue el pasado 22 de diciembre, desde entonces ha trabajado individualmente y físicamente no resintió la falta de actividad como pudo asegurarse Hans Flick.

El técnico alabó las condiciones del defensor al señalar que es un jugador “fantástico”, que “puede jugar en varias posiciones y tiene calidad en ataque, una cosa que necesitamos”.

“Creo que puede jugar algunos minutos en Santander, en nuestra mente está que pueda tener algunos minutos”, apuntó el alemán. Esto con la finalidad de hacer una prueba y formar un nuevo sector defensivo con Cancelo como comodín, ya que puede jugar como lateral por lado derecho o izquierdo.