El inimaginable dolor de Harry Kane y toda Inglaterra

EFE

Harry Kane lamentó la oportunidad histórica que Inglaterra perdió de estar en la final del Mundial, tras caer por 1-2 contra Argentina con dos goles en los últimos minutos.

"Cuando estás tan cerca, a poco más de diez minutos, y se te escapa de las manos de esa manera... obviamente duele", dijo el ariete británico en la zona mixta.

El capitán de los Tres Leones aseguró que el equipo "está devastado" y que es tiempo de que cada uno procese la derrota a su manera, mientras extendió su pesar con la afición.

"Sabemos lo mucho que significaba para ellos llegar a la final", señaló.

Kane, que suma seis goles en esta edición del torneo, no pudo anotar en las semifinales ante Argentina. En los últimos minutos fue un defensa más, después de que Inglaterra renunciara a presionar y a tener el balón.

"We're close, we just need to find that missing piece." 🧩



Harry Kane on England's failure to win the vital latter games in the major tournaments. pic.twitter.com/Psj2ULm5uq — BBC Sport (@BBCSport) July 15, 2026

"Marcamos y merecíamos estar por delante. Y luego, por una razón u otra, nos costó tener el balón, nos costó presionar y simplemente les permitimos generar más inercia y generar más peligro en nuestro último tercio. Sí, es una mentalidad normal intentar aguantar y aferrarse a la ventaja de un gol", explicó al respecto.

Sin embargo, destacó que "no es tiempo" para hablar de si ese cambio de táctica fue el acertado.

Kane tampoco quiso hablar sobre su futuro con la selección -cumplirá 33 años a finales de mes-, asegurando que él trata de ir "año a año" y la selección es "un orgullo y una alegría".

El delantero, que disputa su tercer Mundial, había lamentado minutos antes en televisión que esta no es la primera ocasión en la que parece que Inglaterra está cerca de levantar un trofeo y acaba perdiendo en las instancias finales del torneo, y resaltó que les falta encontrar "una pieza" en la fase final de las competiciones.

"Otra semifinal. Siempre hablamos de llamar a la puerta. Estamos cerca. Solo nos falta encontrar esa pieza que nos falta en la fase final del torneo", sostuvo.