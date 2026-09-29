Semana 4 NFL 2026: partidos, horarios y dónde ver

Redacción FOX Deportes

La Semana 4 de la NFL tendrá 16 partidos del 1 al 5 de octubre. Indianapolis Colts y Washington Commanders llevarán la acción al Tottenham Hotspur Stadium de Londres.

¿Cuándo es la Semana 4 de la temporada 2026 de la NFL?

La Semana 4 de la temporada 2026 de la NFL se disputará del jueves 1 de octubre al lunes 5 de octubre.

La jornada comenzará el jueves con Pittsburgh Steelers vs. Cleveland Browns en el Thursday Night Football.

El domingo concentrará 14 partidos, comenzando con Indianapolis Colts vs. Washington Commanders desde Londres. También destacan Los Angeles Rams vs. Philadelphia Eagles y Dallas Cowboys vs. Houston Texans.

La Semana 4 cerrará el lunes con Atlanta Falcons vs. New Orleans Saints.

¿Cuándo es Los Angeles Rams vs. Philadelphia Eagles? Reuters

Los Angeles Rams se enfrentarán a Philadelphia Eagles el domingo 4 de octubre de 2026 en el Lincoln Financial Field.

El partido comenzará a las 1:00 p.m. ET / 10:00 a.m. PT.

¿Dónde ver Los Angeles Rams vs. Philadelphia Eagles?

El partido entre Los Angeles Rams y Philadelphia Eagles podrá verse en vivo por FOX y FOX One. También estará disponible en FOXSports.com y FOX Sports App con un proveedor de TV elegible.

Los Angeles Rams llegan con marca de 1-2. En la Semana 1 cayeron 27-7 ante San Francisco 49ers; en la Semana 2 vencieron 28-6 a New York Giants y en la Semana 3 perdieron 30-26 frente a Denver Broncos.

Philadelphia Eagles llega con marca de 2-1 después de vencer 24-22 a Washington Commanders y 24-20 a Tennessee Titans, antes de perder 27-7 ante Chicago Bears.

¿Qué jugadores seguir en Los Angeles Rams vs. Philadelphia Eagles? Reuters

Matthew Stafford suma 872 yardas por pase, seis touchdowns y cuatro intercepciones en las primeras tres jornadas. El quarterback viene de lanzar para 305 yardas y dos anotaciones en la derrota ante Denver Broncos.

Puka Nacua volverá a ser una de las principales opciones de Stafford en el juego aéreo. En su enfrentamiento contra Philadelphia Eagles en 2025 consiguió 11 recepciones para 112 yardas.

Kyren Williams suma 214 yardas terrestres en las primeras tres semanas y viene de conseguir 88 ante Denver Broncos. El corredor también aportó seis recepciones para 70 yardas en la Semana 3.

Jalen Hurts suma 620 yardas por pase, cinco touchdowns y tres intercepciones en las primeras tres jornadas. El quarterback anotó por tierra el único touchdown de Philadelphia ante Chicago.

Saquon Barkley acumula 174 yardas terrestres en 34 acarreos durante las primeras tres jornadas. El corredor viene de sumar 82 yardas ante Chicago Bears, su mejor producción de las últimas dos semanas.

DeVonta Smith es una de las principales opciones aéreas de Philadelphia tras el traspaso de A.J. Brown a New England Patriots. En su enfrentamiento contra Los Angeles Rams en 2025 consiguió ocho recepciones para 60 yardas y un touchdown.