Londres tendrá triple cartelera de la NFL en 2026

Alejandro Urtusuástegui

La NFL anunció que Londres será su casa durante tres partidos de temporada regular en 2026 como parte de la international series.

Dos de estos encuentros tendrán a los Jacksonville Jaguars como equipo local, uno en el Tottenham Hotspur Stadium y otro en el Wembley Stadium, mientras que los Washington Commanders actuarán como locales en el tercer partido, también en el campo de los Spurs.

Estos eventos marcarán la historia como la primera ocasión que los Jaguars disputen dos partidos internacionales como equipo local en una misma temporada, reforzando su conexión con el mercado inglés y fortaleciendo a Londres como una de las principales sedes globales de la liga.

Los rivales de los Commanders y Jaguars, así como las fechas y horarios de los partidos, se darán a conocer cuando se publique el calendario completo de la NFL.

Con más de 17 millones de aficionados, el mercado inglés se ha establecido como país principal en esta expansión global de la NFL durante casi dos décadas.

Desde 2007, más de tres millones de aficionados han asistido a los partidos de temporada regular en Londres, generando un gran impacto económico.

Los Jaguars por fin ganaron en Londres

Hasta el momento, se han jugado 42 partidos de temporada regular en territorio británico, cifra que confirma la importancia de la mejor liga de futbol americano del mundo en Inglaterra y la estrategia internacional de la liga.

Para esta campaña la NFL ha confirmado partidos en: Londres (Inglaterra), Madrid (España), Melbourne (Australia), Ciudad de México (México), Munich (Alemania), París (Francia) y Rio De Janeiro (Brasil).

Con este tipo de iniciativas, la NFL refuerza su estrategia de expansión llevando partidos de alto impacto a distintas ciudades del mundo y ofreciendo a los aficionados la oportunidad de vivir la experiencia de la liga sin salir de su país.