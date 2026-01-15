Los Commanders presentaron la primeras imágenes de su nuevo estadio

Redacción FOX Deportes

Los Washington Commanders están ofreciendo a sus aficionados un primer vistazo de la que será la nueva casa de la franquicia, un proyecto que rinde homenaje a su pasado mientras mira hacia el futuro.

Washington dio a conocer este jueves los primeros renders del diseño de su nuevo estadio techado, un inmueble con capacidad para 70,000 espectadores que tiene previsto abrir en 2030 en el mismo sitio donde antes se ubicaba el RFK Stadium.

Rooted in memory, propelled by state-of-the-art design



The first look at our new home pic.twitter.com/ceI14Tqs3z — Washington Commanders (@Commanders) January 15, 2026

Los Commanders encargaron el diseño a la firma HKS, responsable de estadios recientes de la NFL como el SoFi Stadium en Inglewood, California, el U.S. Bank Stadium en Minneapolis y el AT&T Stadium en Arlington, Texas.

El objetivo de la nueva casa de los Commanders es unir la tradición de una franquicia histórica, ganadora de tres Super Bowls, con el futuro, representado por figuras como Jayden Daniels.

“Desde el inicio, nuestro enfoque ha sido ofrecer una experiencia de primer nivel para los aficionados de los Commanders, al mismo tiempo que honramos el legado del RFK Stadium y de nuestro equipo”, señaló el presidente del equipo, Mark Clouse, en un comunicado publicado en el sitio oficial del club.

It's time to reveal D.C.'s next civic landmark.



Together with the District, we’re dedicated to delivering a world-class stadium for the @Commanders. Learn more: https://t.co/LyY5gWeYsy pic.twitter.com/4dIAL0uvqd — HKS Architects (@HKSArchitects) January 15, 2026

“Estamos diseñando un estadio que potencie la energía del futbol americano, que sea funcional para eventos durante todo el año y que se convierta en un lugar del que la comunidad pueda sentirse orgullosa. Esperamos recibir retroalimentación de nuestra comunidad conforme el diseño continúe evolucionando”.

La ubicación y el diseño en el histórico sitio del RFK también buscan crear un perfil dinámico pero respetuoso dentro del entorno del Capitolio y los monumentos cercanos, además de conectar el estadio con el resto del área de Washington D.C., cerca de una zona de entretenimiento y del transporte público. La columnata continua está pensada para integrar plazas públicas, áreas verdes y conexiones a lo largo del río Anacostia.

Aunque el nuevo estadio será eventualmente la sede permanente de los Commanders, también estará dedicado a eventos durante todo el año, con al menos 30% del terreno destinado a actividades recreativas permanentes.