Marshon Lattimore, de los Commanders, en problemas con la ley
El cornerback de Washington fue arrestado por portación indebida de armas
El cornerback de los Washington Commanders, Marshon Lattimore, fue arrestado en Ohio por cargos relacionados con armas, de acuerdo con registros del Departamento de Policía de Lakewood, Ohio.
Según los reportes policiales, Lattimore fue acusado de manejo indebido de armas de fuego dentro de un vehículo, un delito grave, así como de portación de armas ocultas.
Lattimore, originario de Cleveland, fue detenido en el bloque 11700 de Clifton Blvd. en Lakewood, a unos cuatro kilómetros al oeste del centro de Cleveland, a las 6:14 p.m., hora del Este, del miércoles.
Los Commanders señalaron en un comunicado: “Estamos al tanto del arresto y estamos recabando más información. Estamos en comunicación con la oficina de la NFL y no tenemos más comentarios por el momento.”
Lattimore, de 29 años, acaba de completar su novena temporada en la liga. En su primer año completo con Washington, el cornerback veterano fue titular en los nueve partidos que disputó, registrando 27 tacleadas, siete pases defendidos, un balón suelto recuperado y una intercepción.
Lattimore sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior (ACL) en el juego de la Semana 9 de Washington y se perdió el resto de la temporada.
Adquirido procedente de los Saints en un canje a mitad de la temporada 2024, a Lattimore le queda un año de contrato con Washington, pero sin salario garantizado.
