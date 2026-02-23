Los Detroit Lions jugarán en el Allianz Arena

Alejandro Urtusuástegui

La NFL anunció que los Detroit Lions serán uno de los equipos participantes en las ‘International Series’ protagonizando el regreso de la liga a la ciudad alemana de Múnich, para jugar un partido de temporada regular durante la campaña 2026.

El encuentro se disputará en el Allianz Arena, la casa del Bayern Munich. La fecha, el rival y el horario serán anunciados oficialmente durante la presentación del calendario completo de la NFL.

Desde el 2024, los Lions cuentan con derechos de marketing en Alemania, Austria y Suiza, como parte de la estrategia internacional de la NFL. Esto se ha reflejado en distintas iniciativas, entre ellas, colaboraciones con diseñadores alemanes, así como en la creación y adaptación de una mascota para el mercado local, ‘Leo Löwe’.

Además, el equipo de Michigan ha impulsado actividades comunitarias, mediante varios campamentos educativos de futbol americano para jóvenes en Alemania, varios de estos campamentos encabezados por el receptor Amon-Ra St. Brown.

Con el objetivo de fortalecer la conexión con la afición europea, el equipo realizó una alianza estratégica con el club Köln para ampliar el enlace global de ambas franquicias para colaborar en iniciativas deportivas y comerciales.

St. Brown, cuya madre, Miriam, es originaria de Colonia, señaló en una entrevista con el sitio oficial del equipo:

“Desde que llegué a la liga, ha sido un sueño jugar un partido en el país natal de mi madre, Alemania (…) No puedo esperar para jugar frente a los increíbles aficionados que he conocido en mis visitas y campamentos en el país. Su apoyo y la conexión inmediata con la marca Lions es inspiradora, y estoy emocionado por mostrar el futbol de Detroit a nivel internacional”.

El ‘Global Market Program’ otorga a las franquicias de la NFL derechos de marketing internacional para desarrollar la difusión de la marca y afición fuera de Estados Unidos, mediante actividades, eventos y oportunidades comerciales. Con esta estrategia, la liga busca su consolidación a nivel mundial y ampliar su impacto.