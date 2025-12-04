El despertar de los Lions fue contundente

Hiram Marín

La noche en Ford Field se cargó de electricidad desde la primera serie, y al final Detroit salió con un triunfo contundente por 44-30 sobre Dallas, un resultado que no solo sacudió la NFC, sino que también abrió un nuevo panorama para los Lions rumbo a playoffs.

Desde el arranque quedó claro que Detroit buscaba imponer condiciones, y lo logró con ritmo, precisión y un golpe de autoridad en los momentos clave.

PRIME TIME DUB pic.twitter.com/3xAOdFsttN — Detroit Lions (@Lions) December 5, 2025

El protagonista absoluto fue Jahmyr Gibbs, quien firmó tres touchdowns por tierra, convirtiéndose en la chispa que encendió toda la ofensiva local. Su actuación tuvo un matiz particular: terminó el juego con 43 yardas por tierra pero sorprendentemente con 77 yardas por aire, mostrando esa dualidad que lo vuelve un arma incontrolable cuando encuentra espacios.

LOS LIONS RETOMAN EL CAMINO DE LA VICTORIA 🦁



Los de Detroit defienden su casa en TNF. #MundoNFL | #OnePride pic.twitter.com/OPCyoV8Eey — Mundo NFL (@MundoNFL) December 5, 2025

Del lado de Dallas, Dak Prescott acumuló yardaje importante (376) y mantuvo vivas varias series largas, pero volvió a encontrarse con un tropiezo que ya pesa en su narrativa de la temporada: lanzó dos intercepciones, ambas en territorio peligroso y en momentos en los que los Cowboys intentaban regresar al partido. Esa falta de limpieza en sus posesiones terminó pasando factura, especialmente ante un rival que aprovechó cada error.

Para Detroit, esta victoria significa mucho más que un buen marcador: reposiciona al equipo en la lucha por la postemporada, refuerza la confianza interna y confirma que su ataque —particularmente con Gibbs— puede competir con cualquiera. Para Dallas, en cambio, la caída complica el camino: las derrotas acumuladas, los errores en momentos clave y la irregularidad ofensiva vuelven a presionar a un equipo que parecía más sólido semanas atrás.