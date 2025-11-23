La gran actuación de Jameis Winston fue insuficiente para los Giants

Redacción FOX Deportes

El quarterback de los New York Giants, Jameis Winston, estuvo cerca de impulsar a los G-Men hacia la mayor sorpresa de la temporada 2025 de la NFL ante los Detroit Lions la tarde del domingo.

Nueva York vació el playbook camino a una derrota de 34-27 en tiempo extra. Los Giants llegaron como underdogs por 14 puntos, lo que significaba que habrían sido el equipo con la mayor desventaja en ganar un juego esta temporada si lograban la victoria. Winston hizo lo suyo, terminando 18 de 36 para 366 yardas, dos pases de touchdown y una intercepción.

Ah, y también atrapó un pase de touchdown.

A inicios del último cuarto, Winston entregó el balón a Gunner Olszewski en una reversible. El receptor de los Giants avanzó para evitar perder yardaje y lanzó un balón dividido hacia Winston, quien estaba cubierto por el linebacker de Detroit, Derrick Barnes. Winston ajustó al lanzamiento —que quedó detrás de él—, hizo la jugada y evitó a Barnes camino a la zona de anotación para un touchdown de 33 yardas.

La jugada puso a los Giants arriba 27-17, aunque los Lions respondieron en la siguiente serie para recortar la ventaja a tres puntos.

Winston se convirtió en el tercer jugador en la era del Super Bowl con múltiples pases de touchdown y 30 o más yardas por recepción en un mismo partido, uniéndose a Tom Brady (2015 vs. Eagles) y Jim McMahon (1984 vs. Buccaneers).

A partir de ahí llegó la experiencia completa estilo Winston. Lanzó una intercepción en la siguiente serie después de su touchdown por recepción, pero la defensiva de los Giants le devolvió el balón.

En tercera y 17 desde la yarda 43 de Nueva York, parecía que Winston sería capturado en el centro de la bolsa. Sin embargo, escapó, salió a su izquierda y completó un pase de 39 yardas con el ala cerrada Theo Johnson