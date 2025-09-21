Llegó el despertar de los Chiefs, a costa de los Giants

Redacción FOX Deportes

Los Kansas City Chiefs finalmente lograron su primera victoria de la temporada al vencer a los New York Giants 22-9 en MetLife Stadium.

Patrick Mahomes lideró la ofensiva con un pase de touchdown a Tyquan Thornton, mientras que Harrison Butker contribuyó con tres goles de campo. La defensa de los Chiefs también destacó al limitar a los Giants a solo nueve puntos.

Por otro lado, el quarterback de los Giants, Russell Wilson, tuvo una actuación para olvidar. Sufrió dos intercepciones, una de ellas en la zona de anotación, y fue capturado en varias ocasiones por la defensa de Kansas City. La ofensiva de los Giants no logró establecer ritmo, lo que resultó en una derrota dolorosa en casa.

Los aficionados de Nueva York expresaron su descontento durante y después del partido. Se escucharon abucheos y cánticos de frustración mientras el equipo abandonaba el campo. La presión sobre el staff de coacheo y los jugadores aumenta tras esta nueva derrota en casa.

Con esta victoria, los Chiefs mejoran su récord a 1-2, mientras que los Giants caen a 0-3. Ambos equipos buscarán recuperarse en la próxima semana para evitar que sus temporadas se deslicen aún más.