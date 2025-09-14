¿Revancha?, los Eagles tenían otros planes con los Chiefs

Redacción FOX Deportes

En la que se suponía sería la revancha inmediata del Super Bowl LIX, los Philadelphia Eagles se impusieron 20-17 a los Kansas City Chiefs . Jalen Hurts y Saquon Barkley anotaron por tierra, mientras que Jake Elliott contribuyó con dos goles de campo largos.

La defensa de los Eagles fue clave, destacando la intercepción de Andrew Mukuba a Patrick Mahomes en el último cuarto. Con esta victoria, Philadelphia mejora su récord a 2-0, mientras que Kansas City cae a 0-2 en la temporada.

El primer cuarto fue dominado por los Eagles, quienes abrieron el marcador con un touchdown de 1 yarda de Jalen Hurts. Jake Elliott amplió la ventaja con un gol de campo de 48 yardas, y antes del descanso, otro gol de 50 yardas puso a los visitantes al frente 17-6.

Los Chiefs no lograron concretar en la primera mitad, aunque Mahomes mostró destellos de su habilidad. La ofensiva de Kansas City luchó por encontrar ritmo frente a una defensa bien organizada de Philadelphia.

En la segunda mitad, los Chiefs intentaron una remontada. Patrick Mahomes conectó un pase de touchdown de 49 yardas con Tyquan Thornton, acercando a Kansas City a solo tres puntos.

Sin embargo, la defensa de los Eagles se mantuvo firme, con Mukuba interceptando un pase clave en la zona de anotación. A pesar de los esfuerzos finales de Mahomes, Philadelphia aseguró la victoria con una recuperación del despeje final.

Esta derrota marca la primera vez en la era de Mahomes que los Chiefs pierden tres partidos consecutivos, incluyendo el Super Bowl LIX y la Semana 1 contra los Chargers, además de que KC no caía en casa desde 2023.

La ofensiva de Kansas City, liderada por Mahomes y Travis Kelce, no logró capitalizar en momentos críticos. Por su parte, los Eagles demostraron solidez defensiva y eficacia en momentos clave para sellar su victoria en Kansas City.